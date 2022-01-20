Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Калининградской области

Рейсовый автобус опрокинулся в Калининградской области, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПКалининградская Область
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