Смерчи ожидаются в Сочи

По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

Мощный ураган накрыл побережье Крыма и Краснодарского края 26 ноября. Ветер достигал 40 метров в секунду, следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света. Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза, отмечает RT.

Мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН». По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.

