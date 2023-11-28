Смерчи ожидаются в Сочи
Смерчи прогнозируются в акватории Сочи, сообщили в администрации города.
По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.
Мощный ураган накрыл побережье Крыма и Краснодарского края 26 ноября. Ветер достигал 40 метров в секунду, следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света. Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза, отмечает RT.
Мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН». По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru