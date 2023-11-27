«Смыло рельсы!»: Жители Кубани о последствиях мощнейшего за 20 лет шторма
Ураган повалил деревья в Анапе и снес крыши, бушующая стихия залила железнодорожные пути в регионе, рассказали НСН местные жители.
Мощный ураган накрыл побережье Крыма и Кубани 26 ноября. Ветер достигал 40 метров в секунду, следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света. Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза.
Жители Кубани рассказали НСН, как пережили мощнейший за последние двадцать лет шторм.
Так, руководитель «Радио Рекорд» (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе) Валентина Потапова подчеркнула, что с баз отдыха в регионе никого эвакуировать не пришлось, хотя шторм и прошелся по всему побережью.
«У нас теперь достопримечательность новая – сухогруз, куча поваленных деревьев. Сухогруз снимут с мели сегодня, дождутся улучшения погоды. Повезло тем, у кого машины стояли в подземных парковках, они не пострадали. Где-то даже снесло крышу, лило всю ночь, море, конечно, со стороны смотрится красиво, сильный шквалистый ветер. Судя по прогнозу, где-то десятиметровые волны были, у нас до берега восьмиметровые доходили. Сейчас ветер стих, затишье такое, у нас передышка. Что касается баз отдыха, никого не эвакуировали, как это было в Крыму, у нас здесь есть какие-то подтопления, коммунальщики это все контролируют. В Геленджике дерево повалилось и повредило звучание на радио, например. У нас все побережье, так или иначе, пострадало, не только Анапа», - рассказала она.
Со соей стороны, хозяйка гостевого дома «Астери» в Лоо Лидия Харлампиди призналась, что не видела такого шторма уже двадцать лет: стихия смыла рельсы и загнала жителей по домам.
«У нас эллинги попадали, шторм в шесть баллов был, ни электрички, ни автобусы уже вчера не шли из Сочи, путь размыло, прям рельсы смыло на подъезде к Лазаревскому. Сейчас автобусы уже идут. Я из дома не выхожу, обо всем рассказывают по центральному телевидению, такого шторма не было давно, лет двадцать. Крым занесло побольше, чем нас, нас поменьше», - отметила она.
Мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН». По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.
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