«Смыло рельсы!»: Жители Кубани о последствиях мощнейшего за 20 лет шторма

Так, руководитель «Радио Рекорд» (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе) Валентина Потапова подчеркнула, что с баз отдыха в регионе никого эвакуировать не пришлось, хотя шторм и прошелся по всему побережью.

«У нас теперь достопримечательность новая – сухогруз, куча поваленных деревьев. Сухогруз снимут с мели сегодня, дождутся улучшения погоды. Повезло тем, у кого машины стояли в подземных парковках, они не пострадали. Где-то даже снесло крышу, лило всю ночь, море, конечно, со стороны смотрится красиво, сильный шквалистый ветер. Судя по прогнозу, где-то десятиметровые волны были, у нас до берега восьмиметровые доходили. Сейчас ветер стих, затишье такое, у нас передышка. Что касается баз отдыха, никого не эвакуировали, как это было в Крыму, у нас здесь есть какие-то подтопления, коммунальщики это все контролируют. В Геленджике дерево повалилось и повредило звучание на радио, например. У нас все побережье, так или иначе, пострадало, не только Анапа», - рассказала она.

Со соей стороны, хозяйка гостевого дома «Астери» в Лоо Лидия Харлампиди призналась, что не видела такого шторма уже двадцать лет: стихия смыла рельсы и загнала жителей по домам.

«У нас эллинги попадали, шторм в шесть баллов был, ни электрички, ни автобусы уже вчера не шли из Сочи, путь размыло, прям рельсы смыло на подъезде к Лазаревскому. Сейчас автобусы уже идут. Я из дома не выхожу, обо всем рассказывают по центральному телевидению, такого шторма не было давно, лет двадцать. Крым занесло побольше, чем нас, нас поменьше», - отметила она.

Мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН». По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.

