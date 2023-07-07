Синоптик: весь июль жара будет сменяться прохладой
Весь июль в столичном регионе России жара будет сменяться похолоданием с грозами и дождями. Об этом заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Российская газета».
По её словам, после первой недели с температурой выше климатической нормы, придет похолодание в выходные.
«Самым прохладным станет период с 10 по 12 июля. Но уже к середине месяца погода исправится», - рассказала синоптик.
Она пообещала +30 в Москве и области к концу второй недели месяца, а затем опять откат к комфортным +25...+28.
Ранее москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США раскрыли подробности коммюнике по итогам саммита НАТО
- Захарова обвинила ООН в невыполнении договоренностей по зерновой сделке
- ЦБ сообщил об увеличении среднего срока погашения ипотеки в России
- Синоптик: весь июль жара будет сменяться прохладой
- Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
- Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных
- Экс-советник Кучмы заявил об антиукраинской позиции США
- Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России
- Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»
- Белый дом анонсировал «важное выступление» Байдена по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru