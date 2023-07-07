Синоптик: весь июль жара будет сменяться прохладой

Весь июль в столичном регионе России жара будет сменяться похолоданием с грозами и дождями. Об этом заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Российская газета».

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По её словам, после первой недели с температурой выше климатической нормы, придет похолодание в выходные.

«Самым прохладным станет период с 10 по 12 июля. Но уже к середине месяца погода исправится», - рассказала синоптик.

Она пообещала +30 в Москве и области к концу второй недели месяца, а затем опять откат к комфортным +25...+28.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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