На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

Глава Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в результате нападения, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора.

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«Нападавший задержан, губернатор в операционной», - заявили в пресс-службе.

По данным СМИ, нападение произошло на выходе из здания ДК «Строитель» в Апатитах. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Чибис возглавляет Мурманскую область с 27 сентября 2019 года. До этого работал в Минстрое, где курировал направление жилищно-коммунального хозяйства, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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