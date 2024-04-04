На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
4 апреля 202423:19
Глава Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в результате нападения, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Нападавший задержан, губернатор в операционной», - заявили в пресс-службе.
По данным СМИ, нападение произошло на выходе из здания ДК «Строитель» в Апатитах. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Чибис возглавляет Мурманскую область с 27 сентября 2019 года. До этого работал в Минстрое, где курировал направление жилищно-коммунального хозяйства, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru