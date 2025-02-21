Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями
21 февраля 202516:45
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что БПЛА были уничтожены с 13:00 до 14:00 по московскому времени (совпадает с местным). Данных о последствиях на земле и районах уничтожения оборонное ведомство не предоставило.
Ранее украинская армия совершила массированную атаку на Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru