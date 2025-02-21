Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями

Уточняется, что БПЛА были уничтожены с 13:00 до 14:00 по московскому времени (совпадает с местным). Данных о последствиях на земле и районах уничтожения оборонное ведомство не предоставило.

Ранее украинская армия совершила массированную атаку на Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

