Слюсарь: Москвич погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область

Москвич погиб при атаке беспиилотника на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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По его словам, БПЛА ударил по автомобилю, в котором 42-летний россиянин ехал домой из Краснодарского края. Это произошло в Морозовском районе Ростовской области.

Слюсарь также пообещал оказать материальную помощь и выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее в Ростове-на-Дону и районах области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
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