Слюсарь: Москвич погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область

По его словам, БПЛА ударил по автомобилю, в котором 42-летний россиянин ехал домой из Краснодарского края. Это произошло в Морозовском районе Ростовской области.

Слюсарь также пообещал оказать материальную помощь и выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее в Ростове-на-Дону и районах области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

