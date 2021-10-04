«Сложнее раза в три». Пилот сравнил частный вертолет с автомобилем
Частные вертолеты, как и личные авто, несут риски для владельцев и требуют тщательного техобслуживания, объяснил НСН Сергей Ананов.
Происшествия с вертолетами Robinson связаны с распространенностью этой марки, заявил частный пилот Сергей Ананов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее такой вертолет с тремя людьми на борту разбился в подмосковном Лыткарино, возбуждено уголовное дело.
«Я бы не сказал, что вертолеты Robinson часто разбиваются в России. Удельная доля происшествий такая же, как и во всем мире. Просто Robinson – это одна из самых массовых марок вертолетной техники, их произведено уже больше 15 тысяч. В России их около 300, и в сравнении с вертолетами других марок они чаще попадают в происшествия. Это наиболее массовый вертолет для частного владения. Он стоит всё равно очень много денег, но это самая простая машина и самая дешевая. Дешевле предложения на четырехместный вертолет в мире просто нет. Если какой-то вертолет дорогой и технически сложный, в нем предусмотрено много систем, чтобы предотвратить разные аварийные ситуации. Большая часть [проблем] определяется ценой изделия», - пояснил пилот.
При этом Ананов отметил, что конструктивно Robinson является надежной техникой, однако ее необходимо правильно обслуживать.
«С другой стороны, чем проще изделие, тем оно надежнее, и это вторая уже часть проблемы. Надежность определяется правильной эксплуатацией и техническим обслуживанием. И тут стоит отметить, что их эксплуатанты – частные лица, не какие-то серьезные компании. Всё как с автомобилем. Когда рейсовый автобус выходит на работу, он проверяется гораздо чаще и тщательнее, чем обычный частный автомобиль. Это индивидуальное транспортное средство, просто у нас частных пилотов меньше, чем водителей. Это всего раза в три сложнее, чем водить автомобиль, но, безусловно, это транспорт повышенной опасности для своих владельцев. И если ты нарушаешь какие-то нормы эксплуатации или обслуживания, то ты в группе риска», - подытожил Ананов.
В воскресенье 3 октября малогабаритный самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в канадском городе Монреаль.
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