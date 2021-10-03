Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Канаде
Малогабаритный самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в городе Монреаль в Канаде, сообщает местный телеканал CTV News.
Известно, что в результате крушения воздушного судна один человек погиб, еще один пострадал.
«К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу», - цитирует представителя полиции Вероник Комтуа РИА Новости.
Самолет типа Cessna 172 рухнул рядом с местом проведения музыкального фестиваля.
Напомним, самолет Cessna с ведущим НТВ Александром Колтовым и его спутницей на борту потерпел крушение 7 ноября прошлого года. Люди скончались на месте. Самолет совершал полет из Раменского района в Рыбинск. воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей. СК России возбудил дело по статье УК «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».
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