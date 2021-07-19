Юрист рассказал, как сбившая детей в Солнцево студентка может избежать тюрьмы
Версия отца 18-летней девушки, устроившей смертельное ДТП, может смягчить юридические последствия.
Тверской суд Москвы заключил под стражу 18-летнюю студентку Валерию Башкирову, устроившую ДТП, в результате которого погибли два ребенка. Авария произошла в пятницу. Башкирова на автомобиле наехала на двух женщин, которые шли по пешеходному переходу вместе с детьми. Сначала ей был назначен домашний арест, но прокуратура настояла на её заключении в СИЗО.
Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обвинение будет ужесточено в связи с тем, что впоследствии в больнице скончались пострадавшие в этом ДТП дети. Речь идет о переквалификации обвинения с первой на пятую часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), по которой возможно лишение свободы сроком до семи лет.
«Если гибнут люди и их несколько, конечно, речь идет о более тяжкой статье. Так же, как это было, например, в деле Михаила Ефремова. Ситуация может быть очень плохая», - пояснил Попов.
При этом собеседник НСН объяснил, что не всегда даже в случаях, когда ДТП приводило к смерти человека, суд выбирал в качестве меры пресечения заключение под стражу. В плане приговора тоже возможны варианты.
«С учетом ее возраста, пола, возможной помощи близким и родственникам погибших - надеюсь, что она предпримет меры, чтобы как-то этот вред загладить - ей может быть выбрано наказание, которое не будет связано с лишением свободы, несмотря на тяжесть последствий. И в моей практике я добивался именно таких приговоров, когда мои клиенты принимали все усилия, несмотря на смерть человека, чтобы поддержать родственников, помочь не только деньгами, но и предпринять другие меры. Если же она начнет на следствии себя оправдывать, пытаться уменьшить степень своей ответственности, то это не будет расцениваться в ее пользу. Даже если она формально признает свою вину, суд может расценивать ее признание как формальное, с целью избежать более строгого наказания, а учитывая изменение показаний с целью добиться смягчения обвинения, может воспринять критически и она может уехать на реальный срок », - заявил специалист.
Он уточнил, что все будет зависеть от нюансов. Например, очень важен момент, могла ли обвиняемая предотвратить ДТП. Ранее Башкирова объясняла, что в момент аварии «отвлеклась на телефон». Позже ее отец заявил, что авария могла произойти из-за слепящего солнца. От бликов сидевшая за рулем девушка могла не справиться с управлением. По его словам, использование мобильного телефона за рулем в их семье находится под строгим запретом.
«Мера ответственности всегда связана с тем, что сделал водитель, чтобы предотвратить эти последствия. Есть такое в юридической практике: совсем не зависящий от водителя фактор. В таком случае мера ответственности ниже. Бывают в жизни и на дороге такие случаи, когда, даже предприняв все меры, вы не в состоянии предотвратить какую-нибудь катастрофу. В этой ситуации действительно мера пресечения может отличаться, в зависимости от того, в мобильник она смотрела или это же так солнце ее ослепило, что она как неопытный водитель не среагировала на какую-то дорожную ситуацию. Смотреть в мобильный телефон – грубое нарушение. А когда на тебя солнце светит, то ты вроде и нарушения никакого не допускаешь. Но в силу природных явлений не можешь избежать каких-то последствий. Я полагаю, что ее отец, который на этой версии настаивает, уже проконсультировался с соответствующими специалистами, потому что это имеет значение относительно вины. Потому что смотреть в телефон - это не только нарушение. Коль скоро эта девушка изначально призналась, что это было именно так, то суд будет склонен верить этой версии. Тем более странно, что другую версию высказала не она сама», - пояснил Попов.
Первоначально Никулинский суд Москвы 17 июля отправил водителя иномарки под домашний арест. На тот момент ей было предъявлено обвинение «в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 3 статьи 264 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
После того, как скончался второй ребенок, прокуратура Москвы потребовала от органов полиции ужесточить обвинение и инициировать вопрос с арестом девушки. Башкировой вменили часть 5 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») — до семи лет заключения. В связи с этим следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения.
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