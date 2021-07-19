Юрист рассказал, как сбившая детей в Солнцево студентка может избежать тюрьмы

Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обвинение будет ужесточено в связи с тем, что впоследствии в больнице скончались пострадавшие в этом ДТП дети. Речь идет о переквалификации обвинения с первой на пятую часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), по которой возможно лишение свободы сроком до семи лет.

«Если гибнут люди и их несколько, конечно, речь идет о более тяжкой статье. Так же, как это было, например, в деле Михаила Ефремова. Ситуация может быть очень плохая», - пояснил Попов.

При этом собеседник НСН объяснил, что не всегда даже в случаях, когда ДТП приводило к смерти человека, суд выбирал в качестве меры пресечения заключение под стражу. В плане приговора тоже возможны варианты.

«С учетом ее возраста, пола, возможной помощи близким и родственникам погибших - надеюсь, что она предпримет меры, чтобы как-то этот вред загладить - ей может быть выбрано наказание, которое не будет связано с лишением свободы, несмотря на тяжесть последствий. И в моей практике я добивался именно таких приговоров, когда мои клиенты принимали все усилия, несмотря на смерть человека, чтобы поддержать родственников, помочь не только деньгами, но и предпринять другие меры. Если же она начнет на следствии себя оправдывать, пытаться уменьшить степень своей ответственности, то это не будет расцениваться в ее пользу. Даже если она формально признает свою вину, суд может расценивать ее признание как формальное, с целью избежать более строгого наказания, а учитывая изменение показаний с целью добиться смягчения обвинения, может воспринять критически и она может уехать на реальный срок », - заявил специалист.

Он уточнил, что все будет зависеть от нюансов. Например, очень важен момент, могла ли обвиняемая предотвратить ДТП. Ранее Башкирова объясняла, что в момент аварии «отвлеклась на телефон». Позже ее отец заявил, что авария могла произойти из-за слепящего солнца. От бликов сидевшая за рулем девушка могла не справиться с управлением. По его словам, использование мобильного телефона за рулем в их семье находится под строгим запретом.

«Мера ответственности всегда связана с тем, что сделал водитель, чтобы предотвратить эти последствия. Есть такое в юридической практике: совсем не зависящий от водителя фактор. В таком случае мера ответственности ниже. Бывают в жизни и на дороге такие случаи, когда, даже предприняв все меры, вы не в состоянии предотвратить какую-нибудь катастрофу. В этой ситуации действительно мера пресечения может отличаться, в зависимости от того, в мобильник она смотрела или это же так солнце ее ослепило, что она как неопытный водитель не среагировала на какую-то дорожную ситуацию. Смотреть в мобильный телефон – грубое нарушение. А когда на тебя солнце светит, то ты вроде и нарушения никакого не допускаешь. Но в силу природных явлений не можешь избежать каких-то последствий. Я полагаю, что ее отец, который на этой версии настаивает, уже проконсультировался с соответствующими специалистами, потому что это имеет значение относительно вины. Потому что смотреть в телефон - это не только нарушение. Коль скоро эта девушка изначально призналась, что это было именно так, то суд будет склонен верить этой версии. Тем более странно, что другую версию высказала не она сама», - пояснил Попов.