Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Прилепина

Обвинение в покушении на Прилепина было предъявлено гражданину Украины Александру Пермякову. По версии следствия, к осуществлению атаки его привлекли сотрудники СБУ - за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей.

Отмечается, что Пермяков прошёл обучение, изготовил из переданных ему противотанковых мин два взрывных устройства и установил их под полотно дороги.

После задержания мужчине были предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе «террористический акт» и «незаконный оборот оружия, боеприпасов». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Покушение на Прилепина произошло утром 6 мая 2023 года. В результате подрыва автомобиля погиб находившийся вместе с писателем Александр Шубин. Сам Прилепин получил множественные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

