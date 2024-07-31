Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Прилепина
Уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Обвинение в покушении на Прилепина было предъявлено гражданину Украины Александру Пермякову. По версии следствия, к осуществлению атаки его привлекли сотрудники СБУ - за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей.
Отмечается, что Пермяков прошёл обучение, изготовил из переданных ему противотанковых мин два взрывных устройства и установил их под полотно дороги.
После задержания мужчине были предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе «террористический акт» и «незаконный оборот оружия, боеприпасов». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Покушение на Прилепина произошло утром 6 мая 2023 года. В результате подрыва автомобиля погиб находившийся вместе с писателем Александр Шубин. Сам Прилепин получил множественные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru