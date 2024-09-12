Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
В ходе слушаний во 2-ом Западном окружном военном суде по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении террористического акта и покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, следствием были представлены доказательства о наличии у обвиняемого соучастника преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Он уже объявлен в розыск.
Также были предъявлены доказательства прохождения Пермяковым диверсионной подготовки на территории Украины. После этого он был направлен в Россию по заданию СБУ с целью убийства Прилепина.
Ранее Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Прилепина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru