Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

Он уже объявлен в розыск.

Также были предъявлены доказательства прохождения Пермяковым диверсионной подготовки на территории Украины. После этого он был направлен в Россию по заданию СБУ с целью убийства Прилепина.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Прилепина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

