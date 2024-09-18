Следствие потребовало арестовать экс-адвоката Пашаева

В суде заявили, что представители Следственного комитета России настаивают на заключении Пашаева под стражу.

Напомним, Пашаева обвиняют в том, что он убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея, что сможет освободить чету Блиновских от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов за финансовое вознаграждение. Экс-адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Пашаев получил от Алексея Блиновского более миллиона рублей.

