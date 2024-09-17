СМИ: Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей
Бывший адвокат Эльман Пашаев получил от Алексея Блиновского более миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
Отмечается, что деньги Пашаев получил в феврале на личной встрече с Блиновским. Юрист обещал освободить блогера Елену Блиновскую из СИЗО и закрыть уголовное преследование семьи Блиновских.
Пашаеву может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Согласно Уголовному кодексу, статья об особо крупном мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком до десяти лет. Также при этом преступлении может быть назначен штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (другого дохода) фигуранта за период до 3 лет либо до двух лет ограничения свободы.
Пашаева задержали в Москве. По данным правоохранителей, экс-адвокат предлагал бизнесмену Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, за крупное денежное вознаграждение освободить пару от уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru