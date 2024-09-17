СМИ: Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей

Пашаеву может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Согласно Уголовному кодексу, статья об особо крупном мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком до десяти лет. Также при этом преступлении может быть назначен штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (другого дохода) фигуранта за период до 3 лет либо до двух лет ограничения свободы.

Пашаева задержали в Москве. По данным правоохранителей, экс-адвокат предлагал бизнесмену Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, за крупное денежное вознаграждение освободить пару от уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».

