СМИ: Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей

Бывший адвокат Эльман Пашаев получил от Алексея Блиновского более миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Отмечается, что деньги Пашаев получил в феврале на личной встрече с Блиновским. Юрист обещал освободить блогера Елену Блиновскую из СИЗО и закрыть уголовное преследование семьи Блиновских.

От Ефремова до Блиновских: Пашаева задержали за мошенничество и взятку

Пашаеву может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Согласно Уголовному кодексу, статья об особо крупном мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком до десяти лет. Также при этом преступлении может быть назначен штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (другого дохода) фигуранта за период до 3 лет либо до двух лет ограничения свободы.

Пашаева задержали в Москве. По данным правоохранителей, экс-адвокат предлагал бизнесмену Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, за крупное денежное вознаграждение освободить пару от уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МошенничествоВзяткаЭльман Пашаев

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