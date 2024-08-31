Следствие показало трех задержанных по делу о нападении на свадебный автобус
Троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелкове доставили на допрос, сообщили в Следственном комитете России.
Накануне фигуранты на внедорожнике остановили микроавтобус со свадебными гостями. Разбили у него стекла и обстреляли людей, среди которых были и дети, предварительно, из травматического оружия. Потерпевших ранило осколками.
В данный момент с задержанными работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru