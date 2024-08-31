Следствие показало трех задержанных по делу о нападении на свадебный автобус

Накануне фигуранты на внедорожнике остановили микроавтобус со свадебными гостями. Разбили у него стекла и обстреляли людей, среди которых были и дети, предварительно, из травматического оружия. Потерпевших ранило осколками.



В данный момент с задержанными работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

