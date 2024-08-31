В Подмосковье задержали мужчин, напавших на свадебный микроавтобус

В подмосковном Щелково четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус. Они ехали на внедорожнике Infinity и решили, что водитель автобуса их подрезал. В отместку они начали бить стекла.

В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полиции
«Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Мужчин задержали. Следователи завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:НападениеЗадержаниеМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры