В Подмосковье задержали мужчин, напавших на свадебный микроавтобус
В подмосковном Щелково четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус. Они ехали на внедорожнике Infinity и решили, что водитель автобуса их подрезал. В отместку они начали бить стекла.
«Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Мужчин задержали. Следователи завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Ранее полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru