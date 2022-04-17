Следственный комитет завел уголовное дело после гибели спасателя из-за выстрела пенсионера

«Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС (ч.1 ст.105 УК РФ)», - РИА Новости.

Также стало известно, что погиб спасатель 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». У мужчины осталось двое детей, передает ТАСС.

В ходе задержания пенсионер выстрелил себе в ногу. Как выяснило следствие, ружье оказалось самодельным.

Ранее сообщалось, что пенсионера в подмосковном Одинцово задержали после того, как он ранил сотрудника МЧС. Мужчина забаррикадировался в своей квартире после смерти жены, взял в заложники коммунальщика и открыл стрельбу по спасателям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

