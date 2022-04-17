Пенсионера в Подмосковье задержали после выстрела в спасателя

«Пожилой мужчина в жилом комплексе в подмосковном Одинцово на фоне недавней смерти супруги, произошедшей неделю назад, перестал общаться с близкими, а в воскресенье днем забаррикадировался в собственной квартире с оружием в руках, взяв в заложники работника коммунальных служб», - отметил источник.

Спасатели, приехав по адресу пенсионера, попытались вскрыть дверь в квартиру. Мужчина начал стрельбу, ранив одного из спасателей.

После переговоров пенсионера удалось задержать, сообщил источник.

