Пенсионера в Подмосковье задержали после выстрела в спасателя
Пенсионера в подмосковном Одинцово задержали после того, как он ранил сотрудника МЧС. Мужчина забаррикадировался в своей квартире после смерти жены, взял в заложники коммунальщика и открыл стрельбу по спасателям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Пожилой мужчина в жилом комплексе в подмосковном Одинцово на фоне недавней смерти супруги, произошедшей неделю назад, перестал общаться с близкими, а в воскресенье днем забаррикадировался в собственной квартире с оружием в руках, взяв в заложники работника коммунальных служб», - отметил источник.
Спасатели, приехав по адресу пенсионера, попытались вскрыть дверь в квартиру. Мужчина начал стрельбу, ранив одного из спасателей.
После переговоров пенсионера удалось задержать, сообщил источник.
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