В Красноярске открывшую стрельбу в детсаду девушку арестовали до 27 мая

Девушку, открывшую стрельбу в детском саду в Красноярске, арестовали до 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Девушка с ружьём, задержанная в детском саду Красноярска, хотела там работать

Меру пресечения избрал Железнодорожный райсуд города.

Ранее стало известно, что 28 марта 19-летняя девушка пришла с ружьем в красноярский детский сад №31. По данным следователей, до этого она застрелила своего отца. Злоумышленница вошла в здание детского сада во время тихого часа; встретившие ее воспитатели заметили оружие, видневшееся из-под пальто, пишет «Свободная пресса». Одна из сотрудниц дошкольного учреждения попыталась забрать у девушки оружие, из-за чего произошел выстрел в стену. Никто из детей или сотрудников детсада не пострадал, отмечает РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:АрестСтрельбаДетский СадКрасноярск
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