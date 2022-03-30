В Красноярске открывшую стрельбу в детсаду девушку арестовали до 27 мая

В Генштабе исключили связь весеннего призыва с военной операцией на Украине Причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов Большинство российских банков готовы внедрить отечественный аналог сервисов Apple Pay и Google Pay с 1 апреля Объявлен аукцион по продаже 10 машино-мест в многоуровневом паркинге в СВАО Москвы Каждый пятый россиянин считает, что отпуск в текущем году лучше провести дома и на даче