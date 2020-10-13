На Камчатке обнаружены новые места выброса животных на сушу

Массовая гибель морских обитателей была зафиксирована еще на двух бухтах Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Глава региона прокомментировал данные, полученные руководством края от экспедиционного судна. Участники экспедиции направлялись в район мыса Лопатка и рассказали, что масштабная гибель морских рыб и других животных продолжается в прибрежных водах более южных участков края.