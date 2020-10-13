На Камчатке обнаружены новые места выброса животных на сушу

Массовая гибель морских обитателей была зафиксирована еще на двух бухтах Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Глава региона прокомментировал данные, полученные руководством края от экспедиционного судна. Участники экспедиции направлялись в район мыса Лопатка и рассказали, что масштабная гибель морских рыб и других животных продолжается в прибрежных водах более южных участков края.

Эколог рассказал, когда станет известна причина загрязнения на Камчатке

Так, экологическая катастрофа распространилась от Авачинской до Вилючинской бухты, которая находится значительно южнее. Смерть гидробионтов наблюдается на глубине в 5-10 метров. Также губернатор сообщил о локальных участках загрязнения на Охотском побережье.

Свой видеокомментарий губернатор опубликовал в аккаунте Facebook. Глава Камчатки также отметил, что источником загрязнения не мог быть один лишь "техногенный объект" в районе г. Петропавловска, и что причины загрязнения еще предстоит установить.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЖивотныеЭкологияКамчатка
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