Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды экстренно приземлился в Волгограде МЧС: в Магаданской области спасатели эвакуировали троих туристов Чолаку: Румыния будет готовить украинских пилотов к управлению истребителями F-16 СМИ: трое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Австралии СМИ: Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты