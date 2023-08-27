Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина
Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз», - сообщили в ведомстве.
Установлены личности всех 10 погибших. Они соответствуют списку, который предоставила Росавиация.
Крушение самолета Embraer Legacy произошло вечером 23 августа. На борту упавшего самолета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина
- NYT: генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона по Купянску
- При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали шесть человек
- Пассажира севшего в Волгограде самолёта отправили в реанимацию
- Прощание с режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа
- СМИ: Трое американских морпехов погибли в авиакатастрофе вертолета около Австралии
- СМИ: Волож просит исключить его из санкционных списков ЕС
- Названы имена погибших под Житомиром украинских летчиков
- Захарова предложила русские аналоги западным гендерам
- Корреспондент RT попал под обстрел в Донецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru