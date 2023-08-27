Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина

Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области.

«Абсолютная ложь!»: Кремль подвел черту под версиями гибели Пригожина

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз», - сообщили в ведомстве.

Установлены личности всех 10 погибших. Они соответствуют списку, который предоставила Росавиация.

Крушение самолета Embraer Legacy произошло вечером 23 августа. На борту упавшего самолета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:АвиакатастрофаЕвгений ПригожинСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры