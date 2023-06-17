Следователи задержали подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

Задержан подозреваемый по делу о столкновении танкеров на реке Лене в Иркутской области, сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

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В настоящий момент следователи занимаются сбором дополнительных доказательств причастности задержанного к делу.

Два танкера столкнулись на реке Лена 12 июня, в результате чего была повреждена цистерна. Произошла утечка бензина.

После губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим ЧС в месте столкновения танкеров. По словам главы региона, велась работа с тем, чтобы не допустить забор воды из реки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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