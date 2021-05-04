Следователи выдвинули приоритетную версию пожара в московской гостинице
Следователи назвали короткое замыкание в качестве приоритетной версии пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.
По предварительным данным следователей, возгорание произошло из-за короткого замыкания, которое возникло по причине "ненадлежащей эксплуатации" помещения. Иванова отметила, что учредитель отеля разыскивается, с ним должны провести следственные действия.
По словам представителя СК РФ, также произведен допрос организатора слета кадетов. Иванова добавила, что 110 детей оказались в данной гостинице, поскольку должны были принять участие в слете.
Пожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" произошёл ночью 4 мая. В больницы были доставлены 14 человек, в том числе восемь детей. Двое пострадавших взрослых умерли в больнице. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Метромост в Мехико проверяли за год до обрушения
- Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
- В Чехии заявили о возможной приостановке дела по Врбетице
- Белый дом заявил об отсутствии вакцин от COVID-19 для поставки за рубеж
- Глава региона в Киргизии уволен после боевых действий на границе с Таджикистаном
- Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена был бы полезен РФ и США
- Член ПАСЕ, которому запрещен въезд в РФ, подаст повторный запрос на посещение страны
- В посольстве РФ во Франции назвали «частью демарша» вызов российского посла
- СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости
- Посол Египта в России рассказал о работе над возобновлением авиасообщения между странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru