Следователи выдвинули приоритетную версию пожара в московской гостинице

Следователи назвали короткое замыкание в качестве приоритетной версии пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.



По предварительным данным следователей, возгорание произошло из-за короткого замыкания, которое возникло по причине "ненадлежащей эксплуатации" помещения. Иванова отметила, что учредитель отеля разыскивается, с ним должны провести следственные действия.

По словам представителя СК РФ, также произведен допрос организатора слета кадетов. Иванова добавила, что 110 детей оказались в данной гостинице, поскольку должны были принять участие в слете.

Пожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" произошёл ночью 4 мая. В больницы были доставлены 14 человек, в том числе восемь детей. Двое пострадавших взрослых умерли в больнице. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

