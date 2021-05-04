Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Москве
Состояние детей, которые были госпитализированы после пожара в Москве, врачи оценивают, как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.
По информации столичного департамента здравоохранения, угрозы для жизни несовершеннолетних нет, медицинская помощь им оказывается в полном объёме.
Пожар в гостинице «Вечный зов-Кожуховская» произошёл ночью 4 мая. В больницы были доставлены 14 человек, в том числе восемь детей. Двое пострадавших взрослых, несмотря на все усилия врачей, скончались, сообщает RT.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
Ранее в городе Кудымкар Пермского края из-за неосторожного обращения с огнём сгорел дом и хозпостройки на площади 120 квадратных метров, передаёт Ura.ru. В результате погибли двое детей и шестеро взрослых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Москве
- NABU подала иск в суд против строительства газопровода «Северный поток - 2»
- В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом
- В Мехико заявили о 23 погибших при обрушении метромоста
- Аналитики заявили о боязни россиян остаться без денег в майские праздники
- В России за сутки выявили 7 770 случаев заражения COVID-19
- Банкир посоветовал, как заключить выгодный кредитный договор
- ФАС одобрила соглашение о строительстве сети 5G
- Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке
- Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy по избиению девушки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru