Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Москве

Состояние детей, которые были госпитализированы после пожара в Москве, врачи оценивают, как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

По информации столичного департамента здравоохранения, угрозы для жизни несовершеннолетних нет, медицинская помощь им оказывается в полном объёме.

Пожар в гостинице «Вечный зов-Кожуховская» произошёл ночью 4 мая. В больницы были доставлены 14 человек, в том числе восемь детей. Двое пострадавших взрослых, несмотря на все усилия врачей, скончались, сообщает RT.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело

Ранее в городе Кудымкар Пермского края из-за неосторожного обращения с огнём сгорел дом и хозпостройки на площади 120 квадратных метров, передаёт Ura.ru. В результате погибли двое детей и шестеро взрослых.

