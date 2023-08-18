Следователи возбудили дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве
Уголовное дело было возбуждено после нападения на журналистов телеканала «Россия 24» в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, инцидент произошёл 17 августа в одной из квартир на улице Касимовская, где двое мужчин напали на съёмочную группу программы «Вести. Дежурная часть».
Отмечается, что журналисты готовили репортаж о так называемых «профессиональных соседях», то есть гражданах, которые приобретают долю в квартире с целью выжить других собственников.
Сотрудники ВГТРК рассказали, что неизвестные нанесли им несколько ударов и повалили на пол. Уголовное дело возбуждено по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», нападавшие задержаны.
Ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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