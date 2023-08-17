В Подмосковье возбудили дело против избившего ребенка тренера по боксу

Ранее стало известно, что взрослый мужчина из-за словесной перепалки избил 12-летнего мальчика во дворе многоэтажного дома в подмосковном городе. По данным РЕН ТВ, нападавший - тренер по боксу. Родители подростка обратились в правоохранительные органы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — заявили в Следкоме.

Правоохранители принимают меры для установления местонахождения мужчины.

Как отметили в прокуратуре Подмосковья, по факту ЧП проводится проверка. надзорное ведомство установит обстоятельства инцидента и даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.

