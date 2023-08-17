В Подмосковье возбудили дело против избившего ребенка тренера по боксу
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против мужчины, избившего ребенка в подмосковных Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Ранее стало известно, что взрослый мужчина из-за словесной перепалки избил 12-летнего мальчика во дворе многоэтажного дома в подмосковном городе. По данным РЕН ТВ, нападавший - тренер по боксу. Родители подростка обратились в правоохранительные органы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — заявили в Следкоме.
Правоохранители принимают меры для установления местонахождения мужчины.
Как отметили в прокуратуре Подмосковья, по факту ЧП проводится проверка. надзорное ведомство установит обстоятельства инцидента и даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru