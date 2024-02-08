Следователи установили личность виновных в атаке на Лисичанск

По предварительной информации, атака была совершена дивизионом 107-й реактивной бригады вооруженных сил Украины под командованием Родина. Среди причастных также числится командир третьего дивизиона по фамилии Савченко.

Уточняется, что в ближайшее Родину и Савченко будет предъявлено обвинение.

3 февраля украинская армия ударила по пекарне в Лисичанску, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

