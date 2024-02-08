Следователи установили личность виновных в атаке на Лисичанск
Следственный комитет установил личности украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска, в результате которого погибли 28 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, атака была совершена дивизионом 107-й реактивной бригады вооруженных сил Украины под командованием Родина. Среди причастных также числится командир третьего дивизиона по фамилии Савченко.
Уточняется, что в ближайшее Родину и Савченко будет предъявлено обвинение.
3 февраля украинская армия ударила по пекарне в Лисичанску, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru