Следователи СКР заинтересовались воюющими на стороне Украины французами
СКР расследует факты участия наемников из Франции в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователей СКР заинтересовала информация, предоставленная открытыми источниками, о прибытии в город Николаев французских наемников. Эти данные подтвердили пророссийские активисты на местах. Доподлинно известно о нахождении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в промышленной и портовой зонах Николаева.
Следователи СКР установят обстоятельства и дадут правовую оценку действиям причастных граждан.
Ранее стало известно, что ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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