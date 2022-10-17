Следователи СКР заинтересовались воюющими на стороне Украины французами

СКР расследует факты участия наемников из Франции в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Следователей СКР заинтересовала информация, предоставленная открытыми источниками, о прибытии в город Николаев французских наемников. Эти данные подтвердили пророссийские активисты на местах. Доподлинно известно о нахождении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в промышленной и портовой зонах Николаева.

Следователи СКР установят обстоятельства и дадут правовую оценку действиям причастных граждан.

Ранее стало известно, что ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияСпецоперацияНаемникиСледственный Комитет Рф
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