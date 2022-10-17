Следователи СКР заинтересовались воюющими на стороне Украины французами

Следователей СКР заинтересовала информация, предоставленная открытыми источниками, о прибытии в город Николаев французских наемников. Эти данные подтвердили пророссийские активисты на местах. Доподлинно известно о нахождении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в промышленной и портовой зонах Николаева.

Следователи СКР установят обстоятельства и дадут правовую оценку действиям причастных граждан.

Ранее стало известно, что ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

