Следователи назвали причины нападения выпускника школы на одноклассницу под Волгоградом
Следственный комитет назвал причины, из-за которых 17-летний выпускник мог напасть на одноклассницу в Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что на линейке в поселке Иловля под Волгоградом одиннадцатиклассник пытался зарезать одноклассницу. На попавшем в сеть видео школьник обхватывает девушку рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. В итоге подростка оттаскивают другие ученики. У девочки небольшой порез, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Пресс-служба СУСК по региону сообщила, что причиной нападения могла стать неразделённая любовь либо увлечение компьютерными играми.
По данным Telegram-канала SHOT, школьника зовут Геннадий. Он пронёс складной нож на линейку в носке. Одноклассники рассказали, что мальчик был безответно влюблен в пострадавшую. В школе учился нормально, неконфликтный. Живет с мамой, отец умер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru