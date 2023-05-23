Следователи назвали причины нападения выпускника школы на одноклассницу под Волгоградом

Следственный комитет назвал причины, из-за которых 17-летний выпускник мог напасть на одноклассницу в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что на линейке в поселке Иловля под Волгоградом одиннадцатиклассник пытался зарезать одноклассницу. На попавшем в сеть видео школьник обхватывает девушку рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. В итоге подростка оттаскивают другие ученики. У девочки небольшой порез, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Под Волгоградом выпускник на линейке пытался зарезать одноклассницу

Пресс-служба СУСК по региону сообщила, что причиной нападения могла стать неразделённая любовь либо увлечение компьютерными играми.

По данным Telegram-канала SHOT, школьника зовут Геннадий. Он пронёс складной нож на линейку в носке. Одноклассники рассказали, что мальчик был безответно влюблен в пострадавшую. В школе учился нормально, неконфликтный. Живет с мамой, отец умер.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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