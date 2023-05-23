Под Волгоградом выпускник на линейке пытался зарезать одноклассницу
На линейке в поселке Иловля под Волгоградом одиннадцатиклассник пытался зарезать одноклассницу, сообщает Telegram-канал SHOT.
На опубликованном видео школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. В итоге подростка оттаскивают другие ученики. У девочки небольшой порез, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
По данным SHOT, школьника зовут Геннадий. Он пронёс складной нож на линейку в носке. Одноклассники рассказали, что мальчик был безответно влюблен в пострадавшую. В школе учился нормально, неконфликтный. Живет с мамой, отец умер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru