Следователи начали допрос работников ИК-19 после захвата заложников

Следователи начали допрос работников исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области после захвата заложников в учреждении. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ИК уже работает оперативно-следственная группа, которая также допрашивает заключенных. Сотрудники СК РФ собираются установить, как на территорию колонии попали флаги с символикой запрещенных организаций, а также откуда у террористов взялись ножи, ножницы, мобильные телефоны и составляющие взрывного устройства.

По данным источника, правоохранительные органы также проверяют наличие у заключенных запрещенных предметов.