Следователи начали допрос работников ИК-19 после захвата заложников
Следователи начали допрос работников исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области после захвата заложников в учреждении. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
Отмечается, что в ИК уже работает оперативно-следственная группа, которая также допрашивает заключенных. Сотрудники СК РФ собираются установить, как на территорию колонии попали флаги с символикой запрещенных организаций, а также откуда у террористов взялись ножи, ножницы, мобильные телефоны и составляющие взрывного устройства.
По данным источника, правоохранительные органы также проверяют наличие у заключенных запрещенных предметов.
23 августа в ИК-19 в Волгоградской области четверо террористов захватили 12 заложников, среди которых были заключенные и сотрудники учреждения. В результате происшествия погибли восемь заложников, в том числе представители руководства колонии. Остальных преступники ранили. После штурма пострадавшие были доставлены в местные больницы. Сейчас их состояние оценивается как тяжелое, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Все террористы были ликвидированы при штурме.
Ранее подполковник запаса МВД России Олег Иванников в интервью НСН заметил, что захват заложников в ИК-19 повлечет за собой привлечение к дисциплинарной ответственности высшего руководства регионального управления ФСИН.
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