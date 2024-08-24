ФСИН: Пострадавшие в ИК-19 заложники находятся в тяжелом состоянии
Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУФСИН.
Известно, что до этого их перевели из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде. При этом один из пациентов был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25, а трое пациентов — в Волгоградскую областную клиническую больницу №1.
Днем 23 августа четверо террористов захватили 12 заложников, среди которых были и заключенные, и сотрудники учреждения. В результате происшествия погибли 8 заложников, в том числе представители руководства ИК-19. Некоторые сотрудники были ранены. В результате штурма все террористы были ликвидированы.
Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН заявил, что к очередному бунту заключенных в колонии Волгоградской области привела непрозрачность системы ФСИН, а также отсутствие независимых правозащитников, которые могли бы честно сообщать в прокуратуру о нарушениях и активности радикальных ячеек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru