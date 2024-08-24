ФСИН: Пострадавшие в ИК-19 заложники находятся в тяжелом состоянии

Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУФСИН.

Известно, что до этого их перевели из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде. При этом один из пациентов был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25, а трое пациентов — в Волгоградскую областную клиническую больницу №1.