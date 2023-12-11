Следователи из Москвы направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии
Наиболее опытные следователи-криминалисты из Москвы будут направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Расследованием этого дела будут заниматься следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.
По факту стрельбы в брянской гимназии были возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
ЧП произошло 7 декабря в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя восьмиклассница принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого открыла стрельбу по одноклассникам, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), еще пятеро подростков пострадали, с ранениями их доставили в больницу.
Ранее Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю директора гимназии №5 Ларисе Католиковой, передает ТАСС. Также арестован отец стрелявшей школьницы Дмитрий Афанаскин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян
- Следователи из Москвы направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии
- Депутат Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах
- ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году
- «Латание дыр»: Глава МИД Литвы рассказал о новом пакете антироссийских санкций
- ЦИК РФ решил провести голосование на выборах президента в новых регионах
- Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом
- Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы
- СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта
- Жанна Бадоева станет новой ведущей телешоу «Лучше всех!»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru