Следователи из Москвы направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии

Наиболее опытные следователи-криминалисты из Москвы будут направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Расследованием этого дела будут заниматься следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.