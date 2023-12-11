Следователи из Москвы направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии

Наиболее опытные следователи-криминалисты из Москвы будут направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Расследованием этого дела будут заниматься следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

Брянский суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии

По факту стрельбы в брянской гимназии были возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

ЧП произошло 7 декабря в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя восьмиклассница принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого открыла стрельбу по одноклассникам, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), еще пятеро подростков пострадали, с ранениями их доставили в больницу.

Ранее Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю директора гимназии №5 Ларисе Католиковой, передает ТАСС. Также арестован отец стрелявшей школьницы Дмитрий Афанаскин.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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