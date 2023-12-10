Суд отправил под домашний арест замдиректора брянской гимназии
Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю директора гимназии №5 Ларисе Католиковой, передает ТАСС.
Женщина пробудет под домашним арестом до 7 февраля 2024 года.
Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье «Халатность» после стрельбы в гимназии. Следователь просил отправить ее под домашний арест с запретом выходить за пределы жилища и общаться по телефону.
Адвокат передал судье ходатайство от коллектива гимназии. Коллеги Католиковой считают ее невиновной.
Инцидент в брянской гимназии №5 произошел 7 декабря. Как сообщает «Радиоточка НСН», ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников. Погибли два человека, пять пострадали.
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