Суд отправил под домашний арест замдиректора брянской гимназии

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю директора гимназии №5 Ларисе Католиковой, передает ТАСС.

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Женщина пробудет под домашним арестом до 7 февраля 2024 года.

Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье «Халатность» после стрельбы в гимназии. Следователь просил отправить ее под домашний арест с запретом выходить за пределы жилища и общаться по телефону.

Адвокат передал судье ходатайство от коллектива гимназии. Коллеги Католиковой считают ее невиновной.

Инцидент в брянской гимназии №5 произошел 7 декабря. Как сообщает «Радиоточка НСН», ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников. Погибли два человека, пять пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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