Брянский суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии

Мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 7 февраля. Заседание прошло в закрытом режиме.

Следствие обвинило мужчину в доведении дочери до самоубийства и хранении оружия. Афанаскин утверждал, что не применял к ребенку насилие, и просил не лишать его свободы.

В воскресенье суд отправил под домашний арест до 7 февраля заместителя директора гимназии №5 Ларису Католикову. Ей грозит до семи лет лишения свободы по статье «Халатность».

Трагедия в гимназии №5 произошла 7 декабря. Школьница пришла в образовательное учреждение с помповым ружьем и расстреляла одноклассников. Погибли два человека, включая саму несовершеннолетнюю, пять пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

