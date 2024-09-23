СМИ: Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте

Семья из Таджикистана, которая продала автомобиль Renault Symbol участникам нападения на Красногорский концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о предстоящем теракте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Эту информацию подтверждают показания свидетелей и потерпевших, оперативно-разыскные мероприятия, а также результаты обысков и осмотров.