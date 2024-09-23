СМИ: Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте
Семья из Таджикистана, которая продала автомобиль Renault Symbol участникам нападения на Красногорский концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о предстоящем теракте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Эту информацию подтверждают показания свидетелей и потерпевших, оперативно-разыскные мероприятия, а также результаты обысков и осмотров.
В содействии террористам обвиняется семья Исломовых: двое сыновей, а также их отец (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Автомобиль, который они продали террористам, принадлежал одному из братьев. Все трое при этом свою вину не признают.
Басманный суд 20 августа продлил арест семье Исломовых, а также Алишеру Касимову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сдал преступникам квартиру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru