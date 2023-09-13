Следователи допросили пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле
Следователи допросили командира судна (КВС) «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, пишет Telegram-канал Baza.
Пилот Сергей Белов рассказал, что впервые столкнулся с отказом гидравлической системы. Он также отметил, что перед началом посадки топлива в лайнере оставалось примерно на пять минут полета, отмечает СМИ.
По словам Белова, помимо прочих проблем в Омске установился порывистый ветер. Из-за того, что самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса командир решил не рисковать и увести лайнер в Новосибирск.
Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки. В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru