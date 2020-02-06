Следователь по особо важным делам задержан в Москве за взятку

6 февраля 202014:52

Следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы задержан. Его обвиняют в получении взятки в 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

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По версии следствия, 4 февраля следователь получил эту сумму от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов. Взамен должностное лицо пообещало прекратить уголовное преследование его родственника.

Ранее сообщалось, что уролога из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту. Медику также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.


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ФОТО: YouTube канал СКР
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