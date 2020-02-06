Следователь по особо важным делам задержан в Москве за взятку

По версии следствия, 4 февраля следователь получил эту сумму от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов. Взамен должностное лицо пообещало прекратить уголовное преследование его родственника.

Ранее сообщалось, что уролога из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту. Медику также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.



