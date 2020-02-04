Уролога из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту
Военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу обвинили заведующего урологическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы № 4Э во взятке и постановке ложного диагноза призывнику. Медика Чеботарева И.А. суд признал виновным, ему выписали штраф в размере 3 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Выяснилось, что уролог за 50 тыс. рублей помог призывнику, желающему уклониться от службы в армии, поставив ему неверный диагноз, пишут «Известия».
В отношении медика было заведено уголовное дело по статье о получении взятки. Ему также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Как сообщает РИА ФАН, медик попытался оспорить приговор суда, однако Красноярский краевой суд решение первичной инстанции оставил в силе.
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН выразил уверенность, что расширенный список профессий взамен службы не повлияет на желание молодых людей отслужить в Вооруженных силах.
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