Уролога из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту

В отношении медика было заведено уголовное дело по статье о получении взятки. Ему также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Как сообщает РИА ФАН, медик попытался оспорить приговор суда, однако Красноярский краевой суд решение первичной инстанции оставил в силе.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН выразил уверенность, что расширенный список профессий взамен службы не повлияет на желание молодых людей отслужить в Вооруженных силах.

