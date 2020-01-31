В Москве задержан сотрудник аппарата МВД за взятку в $300 тысяч

Управление следственного комитета по Москве завело уголовное дело на сотрудника центрального аппарата МВД, который подозревается в получении взятки в размере $300 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по региону.

Как сообщили агентству, взятка была предоставлена сотруднику москвичом, который хотел избежать уголовного наказания. Деньги сотрудник МВД получил через знакомого, который не работает в правоохранительных органах. На него также заведено уголовное дело по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Сотрудник МВД проходит по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

В понедельник 27 января сообщалось, что глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров задержан за получение взятки.



