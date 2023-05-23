Следком возбудил дело по шести статьям после нападения диверсантов на Белгородскую область

Уголовное дело по шести статьям возбуждено по факту нападения диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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Накануне диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа региона. Жителей пострадавших районов эвакуировали, в области ввели режим контртеррористической операции, напоминает RT.

Как отметили в СК, нападение на Белгородскую область совершили представители украинских вооруженных формирований.

«Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате ... ранения получили несколько гражданских лиц», — указано в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении (повреждении) имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Правоохранители устанавливают личности нападавших и обстоятельства ЧП.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоБелгородСледственный Комитет Рф

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