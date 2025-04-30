Хинштейн: С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 288 мирных жителей, еще 430 были доставлены в больницы, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Пять сотрудников полиции пострадали в Горловке из-за украинского артобстрела

По его словам, после освобождения Курской области от ВСУ военные следователи продолжают фиксировать преступления ВСУ.

На сегодняшний день уже возбуждено 479 уголовных дел.

Ранее Хинштейн сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Рыльск пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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