Хинштейн: С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей
30 апреля 202517:35
С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 288 мирных жителей, еще 430 были доставлены в больницы, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, после освобождения Курской области от ВСУ военные следователи продолжают фиксировать преступления ВСУ.
На сегодняшний день уже возбуждено 479 уголовных дел.
Ранее Хинштейн сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Рыльск пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru