Следком проверит данные об отправленных ВСУ на минное поле российских пленных

Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск (сил) организовало проверку сведений о бесчеловечном обращении украинских военных с российскими пленными. Об этом сообщили в СК.

РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Ведомство обратило внимание на появившиеся в СМИ материалы о том, что представители украинских вооруженных формирований отправили пленных бойцов из РФ на минное поле в зоне проведения специальной военной операции.

«Организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе Следкома.

Если сведения о жестоком обращении с российскими бойцами подтвердятся, правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении виновных к уголовной ответственности.

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Фото: arh.sledcom.ru
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