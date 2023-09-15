Следком проверит данные об отправленных ВСУ на минное поле российских пленных
Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск (сил) организовало проверку сведений о бесчеловечном обращении украинских военных с российскими пленными. Об этом сообщили в СК.
Ведомство обратило внимание на появившиеся в СМИ материалы о том, что представители украинских вооруженных формирований отправили пленных бойцов из РФ на минное поле в зоне проведения специальной военной операции.
«Организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе Следкома.
Если сведения о жестоком обращении с российскими бойцами подтвердятся, правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении виновных к уголовной ответственности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru