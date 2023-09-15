РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как отметил собеседник агентства, российские бойцы нашли в украинском блиндаже телефон, в котором было сохранено видео отправки солдат РФ на мины.
«На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен"», — рассказал источник.
На записи видно, как группа украинских солдат под прицелами автоматов гонит на поле людей в форме армии России. Одному из боевиков ВСУ не понравилось, как шел пленный, он открыл огонь в его сторону. В конце ролика был слышен взрыв в направлении движения одного из пленных.
Ранее побывавший в украинском плену российский солдат Виктор Раидин рассказал, что пленных бойцов держали на холоде и не кормили, сообщает телеканал «360». Кроме того, по словам мужчины, Служба безопасности Украины вымогала деньги у его родственников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru