РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Как отметил собеседник агентства, российские бойцы нашли в украинском блиндаже телефон, в котором было сохранено видео отправки солдат РФ на мины.

«На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен"», — рассказал источник.

На записи видно, как группа украинских солдат под прицелами автоматов гонит на поле людей в форме армии России. Одному из боевиков ВСУ не понравилось, как шел пленный, он открыл огонь в его сторону. В конце ролика был слышен взрыв в направлении движения одного из пленных.

Ранее побывавший в украинском плену российский солдат Виктор Раидин рассказал, что пленных бойцов держали на холоде и не кормили, сообщает телеканал «360». Кроме того, по словам мужчины, Служба безопасности Украины вымогала деньги у его родственников.

