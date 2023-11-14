СМИ: экс-главу правительства Самарской области задержали после обысков

Бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ: Полиция проводит обыски в правительстве Самарской области

Также задержан временно исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Михаил Асеев.

Во вторник пресс-служба регионального правительства сообщила об отставке Кудряшова. Причиной названо состояние здоровья чиновника.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в управлении министерства здравоохранения Дагестана по делу о хищении более 40 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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