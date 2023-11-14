СМИ: экс-главу правительства Самарской области задержали после обысков
Бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также задержан временно исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Михаил Асеев.
Во вторник пресс-служба регионального правительства сообщила об отставке Кудряшова. Причиной названо состояние здоровья чиновника.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в управлении министерства здравоохранения Дагестана по делу о хищении более 40 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: экс-главу правительства Самарской области задержали после обысков
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru