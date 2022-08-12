Sky News: в Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению неизвестного в Нью-Йорке, сообщает телеканал Sky News.
По данным канала, инцидент произошёл перед лекцией литератора. Во время представления, на сцену ворвался мужчина, который стал избивать Рушди.
Отмечается, что злоумышленника задержали.
Ранее в Японии было совершено нападение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Политик был ранен в шею во время уличного выступления, врачи спасти его жизнь не смогли.
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