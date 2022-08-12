Sky News: в Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению неизвестного в Нью-Йорке, сообщает телеканал Sky News.

Жительнице Сахалина, кинувшей ботинок в мэра, предоставили новое жилье

По данным канала, инцидент произошёл перед лекцией литератора. Во время представления, на сцену ворвался мужчина, который стал избивать Рушди.

Отмечается, что злоумышленника задержали.

Ранее в Японии было совершено нападение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Политик был ранен в шею во время уличного выступления, врачи спасти его жизнь не смогли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАНью-ЙоркНападениеПисатели
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры