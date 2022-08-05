Жительнице Сахалина, кинувшей ботинок в мэра, предоставили новое жилье

Власти Углегорского района Сахалина предоставили новое жилье местной жительнице Людмиле Аникеевой, которая ранее бросила ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство области.

Инцидент произошел в четверг. Женщина из Углегорска кинула ботинок в Цуканова во время встречи губернатора области Валерия Лимаренко и мэра с горожанами. Она мотивировала свой поступок тем, что живет в аварийном доме, в котором уже появилась плесень.