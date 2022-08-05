Жительнице Сахалина, кинувшей ботинок в мэра, предоставили новое жилье
Власти Углегорского района Сахалина предоставили новое жилье местной жительнице Людмиле Аникеевой, которая ранее бросила ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство области.
Инцидент произошел в четверг. Женщина из Углегорска кинула ботинок в Цуканова во время встречи губернатора области Валерия Лимаренко и мэра с горожанами. Она мотивировала свой поступок тем, что живет в аварийном доме, в котором уже появилась плесень.
Разобраться в ситуации накануне поручил сахалинским властям вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также отметил, что не видит оснований для наказания женщины.
В результате Аникеевой, а также ее сыну и мужу выделили двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда.
Между тем, Углегорский городской суд в Сахалинской области рассмотрит дело об административном нарушении в отношении Аникеевой. Оно заведено по статье о мелком хулиганстве. Женщине грозит штраф до 1 тысячи рублей либо арест до 15 суток.
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