СКР завершил следствие по делу начальника департамента Минобороны Вертелецкого
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника управления Департамента министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Сейчас Вертелецкий знакомится с материалами дела, впоследствии их передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого фигурант предстанет перед судом.
По информации следствия, оборонное ведомство подписало госконтракт с заводом «Металлист» (Челябинск) на производство опытно-конструкторских работ в 2019 году. Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев незаконно получили 1,8 млн рублей за приемку некачественных работ от гендиректора «Металлиста» Сергея Червякова. Ущерб государству составил 73 млн рублей.
Имущество Вертелецкого было арестовано, а его самого заключили под стражу. Над Макеевым уже идет суд, Червяков знакомится с материалами дела.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова до 25 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru