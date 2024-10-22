СКР завершил следствие по делу начальника департамента Минобороны Вертелецкого

Сейчас Вертелецкий знакомится с материалами дела, впоследствии их передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого фигурант предстанет перед судом.

По информации следствия, оборонное ведомство подписало госконтракт с заводом «Металлист» (Челябинск) на производство опытно-конструкторских работ в 2019 году. Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев незаконно получили 1,8 млн рублей за приемку некачественных работ от гендиректора «Металлиста» Сергея Червякова. Ущерб государству составил 73 млн рублей.

Имущество Вертелецкого было арестовано, а его самого заключили под стражу. Над Макеевым уже идет суд, Червяков знакомится с материалами дела.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова до 25 декабря.

