Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакова до конца декабря

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова до 25 декабря, сообщает РИА Новости. Решение о продлении меры пресечения было принято по ходатайству следствия.

Одновременно арест был продлен и предполагаемым соучастникам Булгакова — директору компании «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу.

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Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, однако свою вину не признает. Булгаков был арестован в июле 2023 года, вскоре после того, как покинул пост в Минобороны в сентябре 2022 года, где отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

По данным СМИ, уголовное дело связано с заключением контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Обвинение утверждает, что подконтрольная Булгакову фирма незаконно обогатилась на 50 млн рублей. Адвокат генерала Сергей Севрук заявил, что эти средства остаются на счете компании-подрядчика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Ерешко
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