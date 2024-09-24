Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакова до конца декабря

Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, однако свою вину не признает. Булгаков был арестован в июле 2023 года, вскоре после того, как покинул пост в Минобороны в сентябре 2022 года, где отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

По данным СМИ, уголовное дело связано с заключением контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Обвинение утверждает, что подконтрольная Булгакову фирма незаконно обогатилась на 50 млн рублей. Адвокат генерала Сергей Севрук заявил, что эти средства остаются на счете компании-подрядчика, передает «Радиоточка НСН».