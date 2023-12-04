СКР возбудил уголовное дело против российского блогера по факту мошенничества
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении бьюти-блогера Екатерины Улановой в Свердловской области. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета России полковника юстиции Анатолия Надбитова.
Отмечается, что следствие потребовало поместить Уланову в СИЗО, однако суд назначил блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Следствие полагает, что Уланова, ее муж и еще несколько людей похищали деньги у соотечественников под видом оплаты поставки мобильных телефонов, бытовой техники и прочих товаров. Ущерб от их действий следователи оценили в 1,6 млн рублей. Число пострадавших уточняется.
Сообщается, что в онлайн-магазине Улановой можно приобрести духи, косметику, iPhone и бытовую технику, причем зачастую за половину от их официальной стоимости. После оплаты товаров жертвы мошенничества не получали заказ.
Ранее бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru