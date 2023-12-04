СКР возбудил уголовное дело против российского блогера по факту мошенничества

Отмечается, что следствие потребовало поместить Уланову в СИЗО, однако суд назначил блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие полагает, что Уланова, ее муж и еще несколько людей похищали деньги у соотечественников под видом оплаты поставки мобильных телефонов, бытовой техники и прочих товаров. Ущерб от их действий следователи оценили в 1,6 млн рублей. Число пострадавших уточняется.

Сообщается, что в онлайн-магазине Улановой можно приобрести духи, косметику, iPhone и бытовую технику, причем зачастую за половину от их официальной стоимости. После оплаты товаров жертвы мошенничества не получали заказ.

Ранее бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

